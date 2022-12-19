Киркоров готов передать свой трон и корону

Филипп Киркоров заявил, что готов в будущем передать корону и трон поп-короля Сергею Лазареву, сообщает Zakon.kz

55-летний король российской эстрады назвал именно Лазарева своим преемником. Вероятно, потому что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом.

"Ну, кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно», - цитирует Киркорова Telegram-канал "НеОпра, блин!".







