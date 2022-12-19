Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Киркоров готов передать свой трон и корону

Киркоров готов передать свой трон и корону Фото: pixabay
Филипп Киркоров заявил, что готов в будущем передать корону и трон поп-короля Сергею Лазареву, сообщает Zakon.kz

55-летний король российской эстрады назвал именно Лазарева своим преемником. Вероятно, потому что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом.

"Ну, кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно», - цитирует Киркорова Telegram-канал "НеОпра, блин!".



Читайте также

Актер Генри Кавилл заявил, что больше не будет играть Супермена

Димаш Кудайберген назвал любимый мультфильм

Фильм "Мукагали" завоевал сразу 5 призов на международном кинофестивале

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления