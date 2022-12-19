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В Швейцарии со дна озера украли шар с 230 литрами джина

Из озера украли шар с джином Фото: wikimedia
Шар с джином украли с глубины 23 метров. Владелец шара рассказал, что для этого требуются специальные навыки и оборудование, сообщает Zakon.kz.

В Швейцарии со дна озера украли 800-килограммовый шар с джином, пишет Switzerland Times.

Полиции не установила, как это произошло. Пропажу обнаружили в момент, когда водолазы погрузились в озеро, чтобы достать шар. Поиски результата не принесли.

Глава компании Селло Фиш отметил, что злоумышленники были настоящими профессионалами, так как для транспортировки шара необходимо специальное оборудование.

По его словам, 395 бутылок напитка, которые должны были получиться из украденного объема, продали ранее по предзаказу.

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