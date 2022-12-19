Задержан журналист Михаил Козачков: Республиканская коллегия адвокатов сделала заявление
Они заявили, что адвокаты не являются фигурантами этого дела. Подробная позиция адвокатуры будет озвучена после проведения консультаций с адвокатами, участвующими в деле.
Комиссия по защите прав адвокатов Республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Анны Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении ее клиента. В работе также обращение адвоката Игоря Пана о недопуске к подзащитному.
Они призывают сотрудников Агентства финансового мониторинга действовать в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и Конституции РК.
В случае установления фактов нарушения прав адвокатов Республиканская коллегия адвокатов примет меры для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводит обыски.