Задержан журналист Михаил Козачков: Республиканская коллегия адвокатов сделала заявление

Республиканская коллегия адвокатов 18 декабря сделала заявление по поводу задержания журналиста Михаила Козачкова, сообщает Zakon.kz.

Они заявили, что адвокаты не являются фигурантами этого дела. Подробная позиция адвокатуры будет озвучена после проведения консультаций с адвокатами, участвующими в деле.



Комиссия по защите прав адвокатов Республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Анны Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении ее клиента. В работе также обращение адвоката Игоря Пана о недопуске к подзащитному.

Они призывают сотрудников Агентства финансового мониторинга действовать в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и Конституции РК.

В случае установления фактов нарушения прав адвокатов Республиканская коллегия адвокатов примет меры для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводит обыски.