Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев

Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев Фото: pixabay
2023 год станет годом Синего или Черного Водяного Кролика. Кроме того, кролик — символ изобилия, счастья. Из-за этого многие выбирают этого зверька в качестве подарка. Однако владельцы зоомагазинов и настоящие любители животных просят тщательно подойти к выбору презента, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в преддверье 2011 года в зоомагазинах не было отбоя от желающих приобрести декоративного кролика. Их сметали с прилавков. Однако многие оказались не готовыми ухаживать за животными и оставляли их на улице. Самые совестливые пытались передарить или вернуть в зоомагазины (что практически невозможно).

Как отмечено в публикации Inalmaty.kz, в наступающем 2023 году бума в зоомагазинах Алматы не наблюдается. Продавцы считают, что кроликов не покупают из-за нехватки свободных денег.

Чаще кроликов берут в аренду для фотосессий. Также продавцы заявляют, что покупают их не чаще, чем в любое другое время года. Цена на зверьков колеблется от 4 до 10 тыс. тенге.

Продавец с 20-летним стажем Александра Иванова уточняет, что кролик – не игрушка и не символ года, он требует внимания, заботы и ухода.

"Не надо покупать кролика лишь потому, что он считается покровителем года и фотографии с ним могут собрать тысячи лайков. Декоративные кролики живут до 10 лет, подумайте, есть ли у вас время, силы и желание не просто кормить животное и наводить порядок в его клетке, но и делиться с ним теплотой своего сердца. Если нет, то лучше купите плюшевую игрушку!"Александра Иванова

Ранее редакция Zakon.kz представила ряд полезных презентов к предстоящему торжеству.

Читайте также

Астрологи озвучили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Что можно и нельзя брать в самолет

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления