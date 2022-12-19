Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев

2023 год станет годом Синего или Черного Водяного Кролика. Кроме того, кролик — символ изобилия, счастья. Из-за этого многие выбирают этого зверька в качестве подарка. Однако владельцы зоомагазинов и настоящие любители животных просят тщательно подойти к выбору презента, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в преддверье 2011 года в зоомагазинах не было отбоя от желающих приобрести декоративного кролика. Их сметали с прилавков. Однако многие оказались не готовыми ухаживать за животными и оставляли их на улице. Самые совестливые пытались передарить или вернуть в зоомагазины (что практически невозможно).

Как отмечено в публикации Inalmaty.kz, в наступающем 2023 году бума в зоомагазинах Алматы не наблюдается. Продавцы считают, что кроликов не покупают из-за нехватки свободных денег.

Чаще кроликов берут в аренду для фотосессий. Также продавцы заявляют, что покупают их не чаще, чем в любое другое время года. Цена на зверьков колеблется от 4 до 10 тыс. тенге.

Продавец с 20-летним стажем Александра Иванова уточняет, что кролик – не игрушка и не символ года, он требует внимания, заботы и ухода.

"Не надо покупать кролика лишь потому, что он считается покровителем года и фотографии с ним могут собрать тысячи лайков. Декоративные кролики живут до 10 лет, подумайте, есть ли у вас время, силы и желание не просто кормить животное и наводить порядок в его клетке, но и делиться с ним теплотой своего сердца. Если нет, то лучше купите плюшевую игрушку!" Александра Иванова

Ранее редакция Zakon.kz представила ряд полезных презентов к предстоящему торжеству.

