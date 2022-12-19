Информационное сообщение касательно выборов депутатов Сената Парламента РК

Общие условия предоставления ТОО "Компания "ЮрИнфо" интернет-площадей на cайте www.zakon.kz кандидатам в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, участвующим в выборах, назначенных на 14 января 2023 года.

ТОО "Компания "ЮрИнфо" – собственник сайта www.zakon.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан (далее – Кандидат) о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия в выборах в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан 14 января 2023 года, назначенных Указом президента Республики Казахстан №4 от 26 ноября 2022 года.



Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18:00 24 декабря 2022 года до 23:59 12 января 2023 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, потверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Размещенные материалы будут доступны в desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за один календарный день до даты размещения в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создания непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат обязан по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержание в материалах информации вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

*1. Баннер 300х250 + mob.ver 300х250 пикселей в зоне А2 – 980 тенге за 1 тыс. показов, без НДС;

*2. Баннер размером 970х250 пикселей в зоне А3 – 350 тенге за 1 тыс. показов, без НДС;

*3. Баннер Fullscreen 1280x720 пикселей – 1750 тенге за 1 тыс. показов, без НДС;

*4. Баннер Fullscreen mob.ver 300x600 пикселей – 1750 тенге за 1 тыс. показов, без НДС;

*5. Информационного сообщения на русском языке в разделе "Главные новости" Сайта www.zakon.kz (в размере, не превышающем 4 тыс. символов, включая пробелы и пять фото) – 840 тыс. тенге, без НДС;

*6. Информационного сообщения на русском языке в разделе "Последние новости" Сайта www.zakon.kz (в размере, не превышающем 4 тыс. символов, включая пробелы и пять фото) – 450 тыс. тенге, без НДС;

*7. Информационного сообщения на казахском языке в разделе "Главные новости" Сайта www.kaz.zakon.kz (в размере, не превышающем 4 тыс. символов, включая пробелы и пять фото) – 252 тыс. тенге, без НДС;

*8. Информационного сообщения на казахском языке в разделе "Последние новости" Сайта www.kaz.zakon.kz (в размере, не превышающем 4 тыс. символов, включая пробелы и пять фото) – 135 тыс. тенге, без НДС;

*9. Пост в Telegram – 500 тыс. тенге, без НДС;

*10. Пост в Instagram – 120 тыс. тенге, без НДС;

* Стоимость размещения рассчитывается без учета НДС, поскольку ТОО "Компания "ЮрИнфо" не является плательщиком НДС, согласно нормам Налогового кодекса.

Технические требования для размещения в социальных сетях

Требования к постам в Instagram:

Фото:

Размер – 1350*1080 px (4:5). Важно учесть, что при просмотре на главной странице аккаунта размер – 1080*1080. Фото также в количестве до 10 единиц ("карусель").

Максимальная длина подписи – 2200 символов.

Видео (Reels):

В Reels можно загружать короткие видео от 0,1 секунды до 1 минуты. Рекомендуемое разрешение – 1080 × 1920 px (9:16), формат MP4/MOV. Важно учесть, что Reels в ленте показываются в усеченном виде: 1920 пикселей обрежут до 1350 пикселей, а в общей ленте аккаунта 1080*1080.

Требования к постам в telegram-канале

Формат изображения: JPEG, PNG.

Допускается до двух изображений.

Длина поста – до 1024 символов с пробелами.

Ширина изображения – не менее 1280 рх.

К описанию можно добавить хештег, внешнюю ссылку или упомянуть любой канал, чат или

пользователя внутри telegram-канала.

Формат видео – MP4, MOV, GIF.

Размер видео – до 20 MB.

Технические требования к принимаемым для размещения материалам

Требования к контенту

* К размещению принимаются готовые баннеры в формате: HTML5, GIF, JPEG, PNG.

* Размер должен в точности соответствовать выбранному вами формату изображения.

* Баннер не должен имитировать несколько объявлений, например, состоять из множества уменьшенных копий одного изображения.

* Изображения в баннере должны быть качественными и понятными, с разборчивым текстом. Не допускается использование расплывчатых или смазанных изображений.

* Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд.

* Анимация должна воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд.

* В объявлениях запрещается использовать мерцание, мигающий фон и прочие раздражающие эффекты.

* Запрещается использовать раздражающее вредоносное поведение скриптов: например, вызовы для самопроизвольного открытия pop-up, смены адреса страницы и т.п.

* Запрещены баннеры с элементами интерфейса ОС.

* Обязательно предоставление ссылки на посадочную страницу.

Технические требования для HTML5

При создании ZIP-архива с файлами HTML5 соблюдайте следующие требования:

* Убедитесь, что файлы HTML5 из ZIP-архива совместимы с SSL.

o Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть

совместимы с SSL.

* Выберите среду DoubleClick в Google Web Designer.

o Если для создания креативов HTML5 вы используете Google Web Designer,

выберите в качестве среды вариант "DoubleClick".

Рекомендации в отношении размеров:

o Креативы HTML5 могут иметь только фиксированные размеры:

пример: <meta name="ad.size" content="width=240,height=400">

* Пример тега кликов:

<html>

<head>

<meta name="ad.size" content="width=240,height=400">

<script type="text/javascript">

var clickTag = "http://ссылка на посадочную страницу"; </script>

</head>

[Здесь находится остальной код вашего креатива] </html>

* В качестве URL перехода по клику в креативе следует использовать переменную clickTag:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">

<img src="images/dclk.png" border=0>

</a>

Архив ZIP должен содержать код HTML и файлы других форматов: CSS, JS, HTML, GIF, PNG,

JPG, JPEG, SVG.

Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб.

В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.

К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP. Не включайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery.

Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы.

Технические требования для баннера GIF, JPEG, PNG

Размер баннера должен быть не более 150 Кб.

Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более пяти кадров в секунду.

Технические требования для размещения PR-материалов

* Все агитационные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей на портале Zakon.kz.

* Заголовок и лид в материале должны соответствовать формату публикаций на портале Zakon.kz.

* Заголовок не должен превышать 90 символов с пробелами.

* Лид не должен превышать 200 символов с пробелами.

* Материалы должны сопровождаться как минимум одним изображением (горизонтальное фото 1280х720рх).

* Максимально допустимое количество фото в статье – пять фото.

* Не допускаются файлы с низким уровнем качества изображения.

* Допускается размещение до пяти гиперссылок, при условии их смысловой связи с материалом.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение пяти рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 24 декабря 2022 года по 12 января 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Рыскулова, д. 43В, с 10:00 до 18:00.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.