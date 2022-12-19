Предпринимателям до конца года необходимо перепрограммировать ККМ​

Комитет государственных доходов напоминает о необходимости перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных (ККМ) на протокол версии 2.0.2 в срок до 31 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем всем физическим и юридическим лицам, применяющим ККМ с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 31 декабря 2022 года необходимо завершить работы по перепрограммированию всех зарегистрированных аппаратов.



В КГД отметили, что с 1 января 2023 года протоколы, отличные от версии 2.0.2, перестанут поддерживаться операторами фискальных данных (ОФД).

В комитете также напомнили, что в связи с обращениями налогоплательщиков срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин был продлен с 15 сентября до 31 декабря 2022 года.