Депутат о задержании Козачкова: Права не должны нарушаться

Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался о задержании казахстанского журналиста Михаила Козачкова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен назвал Михаила Козачкова одним из видных и авторитетных представителей журналистского сообщества.

"Один из моих коллег, когда мы обсуждали эту ситуацию, сказал, что это все равно, что на фоне Чемпионата мира взять и закрыть Месси. Потому что Козачков в журналистском поле настолько талантливый, авторитетный журналист. Те подозрения, которые были озвучены правоохранительными органами в отношении этого журналиста, очень серьезные. Понятно, что никому не позволено нарушать закон, будь это журналист, полицейский, кто угодно. Точно так же в отношении Козачкова закон не должен нарушаться. У него есть право на защиту, на презумпцию невиновности". Депутат Мажилиса Азат Перуашев

Он добавил, что лично будет наблюдать за развитием ситуации.

18 декабря журналиста Михаила Козачкова водворили в ИВС на 48 часов. Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, он задержан по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. В его квартире полиция проводит обыски.