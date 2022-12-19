Жителей ВКО предупредили о сходе лавин
Фото: МЧС РК
В горных районах Восточно-Казахстанской области с 19 по 22 декабря возможен сход снежных лавин. Об этом 19 декабря рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, сообщает Zakon.kz.
По информации филиала "Казселезащита", в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия – снег и усиление ветра.
Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам. Спасатели советуют не останавливаться и быстро покинуть опасную зону.
"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона – 112", – говорится в сообщении.
17 декабря спасатели Восточно-Казахстанской области помогли трем потерявшимся из-за метели рыбакам вернуться домой. ЧП произошло на озере Сибины Уланского района.
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