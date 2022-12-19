Жителей ВКО предупредили о сходе лавин

Фото: МЧС РК

В горных районах Восточно-Казахстанской области с 19 по 22 декабря возможен сход снежных лавин. Об этом 19 декабря рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, сообщает Zakon.kz.

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