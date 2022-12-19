"Слепые зоны" в тюрьмах Казахстана исключат до конца 2023 года

Работу по внедрению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях планируется завершить до конца 2023 года. Об этом рассказал на брифинге в МВД пресс-секретарь Комитета уголовно-исполнительной системы Роман Теленьков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Теленьков заявил, что в этом году сплошным видеонаблюдением будут охвачены 62 из 78 учреждений страны.



"На сегодняшний день установлено более 28 тыс. видеокамер, что полностью исключает наличие в них "слепых зон". Внедрение видеомониторинга по оставшимся 16 учреждениям планируется завершить до конца 2023 года". Пресс-секретарь Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Роман Теленьков

В Комитете УИС, по его словам, также создан ситуационный центр, в который будут транслироваться системы видеонаблюдения всех подразделений, что позволит осуществлять контроль над деятельностью учреждения и получать сведения о нарушениях не только на региональном уровне, но и на уровне комитета.

Параллельно обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений для надзирающих прокуроров.



Кроме того, добавил спикер, в ситуационный центр будут выведены системы мониторинга состояния активности подавителей сотовой связи и установок досмотра человека и грузов.



