Срок представления финотчетности и уплаты косвенных налогов истекает 20 декабря
Фото: pexels
В Казахстане 20 декабря истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, не позднее 20 декабря необходимо представить:
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь (ф. 328.00);
- расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в ноябре 2022 года) (ф. 851.00);
- декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для операторов объектов I и II категорий с годовым объемом платежей до 100 МРП при получении разрешения в ноябре 2022 года) (ф. 870.00).
А также необходимо уплатить:
1) НДС и акциз в ЕАЭС за ноябрь 2022 года;
2) плату за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива до 100 МРП операторами объектов I и II категорий.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ