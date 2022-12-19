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Срок представления финотчетности и уплаты косвенных налогов истекает 20 декабря

20 декабря истекает срок уплаты косвенных налогов Фото: pexels
В Казахстане 20 декабря истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, не позднее 20 декабря необходимо предста­вить:

  •  заявление о ввозе товаров и уплате косвенных нал­огов за ноябрь (ф. 328.00);
  •  расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участка­ми (если договор о временном возмездном землепользовании зак­лючен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в ноя­бре 2022 года) (ф. 851.00);
  • декларац­ию по плате за негат­ивное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для опера­торов объектов I и II категорий с годовым объемом платежей до 100 МРП при получе­нии разрешения в ноябре 2022 года) (ф. 870.00).

А также необходимо уплатить:

1) НДС и акциз в ЕАЭС за ноябрь 20­22 года;

2) плату за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива до 100 МРП оператор­ами объектов I и II категорий.

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Лариса Черненко
Казахстан
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