Срок представления финотчетности и уплаты косвенных налогов истекает 20 декабря

В Казахстане 20 декабря истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, не позднее 20 декабря необходимо предста­вить:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных нал­огов за ноябрь (ф. 328.00);

расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участка­ми (если договор о временном возмездном землепользовании зак­лючен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в ноя­бре 2022 года) (ф. 851.00);

декларац­ию по плате за негат­ивное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для опера­торов объектов I и II категорий с годовым объемом платежей до 100 МРП при получе­нии разрешения в ноябре 2022 года) (ф. 870.00).

А также необходимо уплатить:

1) НДС и акциз в ЕАЭС за ноябрь 20­22 года;

2) плату за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива до 100 МРП оператор­ами объектов I и II категорий.