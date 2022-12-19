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МВФ и Всемирный банк проведут оценку финансового сектора Казахстана в 2023 году

МВФ и Всемирный банк проведут оценку финансового сектора Казахстана в 2023 году Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Совет по финансовой стабильности обсудил результаты работы по подготовке к Программе оценки финансового сектора Казахстана со стороны МВФ и Всемирного банка в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК.

В 2023 году МВФ и Всемирный банк проведут оценку финансового сектора РК. Результаты работы по подготовке к ней обсудили на очередном заседании члены Совета по финансовой стабильности. 

"МВФ и Всемирный банк проводят Программу оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP) в целях укрепления мониторинга за состоянием международной финансовой системы по двум основным направлениям: стабильность и надежность финансового сектора, а также потенциал развития финансового сектора", – уточнили в регуляторе.

По итогам обсуждения члены совета одобрили предложенные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком структуру и график миссии FSAP, а также необходимость участия заинтересованных государственных органов.

Отметим, что в последний раз FSAP по Казахстану проводилась в 2014 году.

Совет по финансовой стабильности Республики Казахстан продолжит свою работу по обсуждению актуальных вопросов финансового сектора в целях содействия обеспечения финансовой стабильности.

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