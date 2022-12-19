Синоптики прогнозируют похолодание в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 декабря 2022 года. Ожидается снег и понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют снег, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.

Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны до -15-28°C.



