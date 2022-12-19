Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики прогнозируют похолодание в Казахстане

Синоптики прогнозируют похолодание в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 декабря 2022 года. Ожидается снег и понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

Синоптики прогнозируют снег, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.

Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны до -15-28°C. 


Читайте также

На территории EXPO открывается ледовый каток

Задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева

В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ среди детей

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
журналист Михаил Козачков
Задержан журналист Михаил Козачков: Республиканская коллегия адвокатов сделала заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления