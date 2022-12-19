В Афганистане 19 человек погибли при взрыве бензовоза

По меньшей мере 19 человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с топливом в туннеле к северу от столицы Афганистана Кабула, сообщает Zakon.kz.

Представитель провинции Парван Саид Химатулла Шамим рассказал, что в результате взрыва вечером 17 декабря погибли по меньшей мере 19 человек, включая женщин и детей, пишет The Guardian.

По словам доктора Абдуллы Афгана, в департамент здравоохранения Парвана поступило 14 погибших и 24 раненых. Среди погибших пять женщин и двое детей. Некоторые жертвы получили сильные ожоги, и их не удалось опознать.



Представитель министерства общественных работ Молви Хамидулла Мисбах 18 декабря заявил, что пожар был потушен, а аварийные бригады все еще работают над расчисткой туннеля.

Взрыв произошел в тоннеле Саланг, который расположен в 130 км к северу от Кабула. Туннель построили в 1960-х годах. Это ключевой маршрут, связывающий север и юг страны.