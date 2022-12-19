Задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева

Представители медийного сообщества Казахстана направили в адрес президента Касым-Жомарта Токаева обращение в связи с задержанием известного журналиста Михаила Козачкова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с этим, как отметил пресс-секретарь президента, "необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан".

"Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста, как гражданина Казахстана, должны быть соблюдены в полном объеме", - написал Руслан Желдибай на своей странице в Facebook.

Как следует из обращения ряда представителей медийного сообщества к Касым-Жомарту Токаеву, "задержание известного журналиста Михаила Козачкова – это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном".

"Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым ст. 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания". Обращение

Также представители медийного сообщества считают, что было грубо нарушено право Михаила Козачкова на защиту.

"В течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с Михаилом Козачковым". Обращение

Кроме того, как отмечается в обращении, "ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу".

"Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми". Обращение

Представители медийного сообщества также отметили, что "незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нем клевете в соцсетях и мессенджерах".

"Все это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков". Обращение

Михаил Козачков, как подчеркнули представители медийного сообщества, – "опытный журналист, известный своими острыми критическими материалами о коррупции и других нарушениях закона, в том числе, в правоохранительных и судебных органах. Все свои статьи он писал, опираясь на документы и факты".

"Есть серьезные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные Вами политические реформы и построение Справедливого Казахстана - Әділетті Қазақстан". Обращение

Представители медийного сообщества считают, что "расследование и суд должны проходить в полном соответствии со всеми международными стандартами и обязательствами Казахстана по соблюдению права на справедливый судебный процесс".





"Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав - привлечены к ответственности. Просим Вас как гаранта незыблемости Конституции и прав и свобод человека, положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя М. Козачкова". Обращение



