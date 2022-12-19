Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Снег, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря

Снег, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель.

"Лишь на юге, востоке, в центре страны погода без осадков. По территории РК усиление ветра, на юге, юго-западе – туман". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -4...-6°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы –  переменная облачность, без осадков. Ветер  0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +3...+5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +8...+10°С.

Читайте также

Мусин высказался о штрафах в отношении операторов сотовой связи

Как на стадионе: Olimpbet устроил праздник футбола в Алматы

На территории EXPO открывается ледовый каток

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления