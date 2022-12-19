Снег, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель.

"Лишь на юге, востоке, в центре страны погода без осадков. По территории РК усиление ветра, на юге, юго-западе – туман". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -4...-6°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +3...+5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +8...+10°С.