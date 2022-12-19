Мужчина без ног выиграл свой дебютный бой в ММА

25-летний Зион Кларк родился без ног из-за врожденной патологии. Несмотря на это, он стал профессиональным спортсменом, сообщает Zakon.kz.

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Зион Кларк вышел на октагон против представителя легчайшего дивизиона Юджина Мюррея, чей профессиональный рекорд состоит из четырех поражений.

Во время трехраундового боя Кларку удалось использовать свои навыки борца, чтобы сбить Мюррея с ног и измотать его на протяжении всей дистанции боя.



Кларк одержал победу единогласным решением судей.





Помимо успехов в студенческой борьбе и развивающейся карьеры в ММА, Кларк также является обладателем рекорда Гиннесса по самому быстрому прохождению 20 метров на руках.

Кроме того, он катается на скейтборде, играет на барабанах и зарабатывает на жизнь как мотивационный оратор.