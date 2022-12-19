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Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,24 тенге (+0,09), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,18 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня стал ниже на 0,23 и составил 66,98 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 497,56 тенге. 

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,5-472,5 тенге, евро – по 497-501 тенге, российские рубли – по 6,8-7,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 декабря.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% и составили 79,78 доллара за баррель.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1%, до 75,03 доллара за баррель.


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Лариса Черненко
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