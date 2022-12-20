Как распознать в себе шопоголика

Все любят делать друг другу подарки и покупать себе и своим близким обновки. Где грань между обычными походами по магазинам и манией скупать все ненужное и как в преддверии предновогодней суеты не попасться на уловки маркетологов, – об этом рассказала Zakon.kz психолог Татьяна Волкова.

По словам психолога, как правило, такому виду зависимости, как шопоголизм, подвержены больше женщины. Но и среди мужчин такие случаи тоже есть.

"Шопоголизм – это когда человек имеет непреодолимое желание что-то приобретать, не имея на то иногда средств, плана покупок, он просто покупает для того, чтобы покупать. Когда эти приобретения становятся навязчивыми, регулярными, когда количество покупок и денежные вложения достигают колоссальных масштабов".

Татьяна Волкова рассказала, по каким симптомам можно понять, что у человека зависимость.

Первое. Зацикленность на одном действии – это один из симптомов шопоголика.





Это когда совершаются покупки ради мгновенного получения удовольствия от самого процесса. При этом человек постоянно думает об этом, он все время находится в предвкушении от похода по местам торговли, все его интересы и разговоры сводятся к покупкам, распродажам, акциям и так далее.

Следующая группа симптомов – это снижение контроля и повышение лояльности. Это когда человек каждый раз совершает все больше и больше покупок, чем планировал, что, разумеется, приводит к трате большего числа времени и ресурсов.

"Как это проявляется? Человек перестает себя контролировать, приходит в магазин, видит скидки, различные акции, и это с удвоенной силой манит его совершить покупку за покупкой, как под действием гипноза. Опять-таки, консультанты в магазинах действуют по принципу хищников, которые выслеживают добычу, как правило, они быстро вычисляют шопоголика, а далее в ход идут психологические трюки, которым их обучают в компаниях. Часто такие люди попадаются на импульсивные приобретения, покупают то, что им по большому счету не нужно. У таких "жертв" чаще всего нет цели купить что-то конкретное, например, подобрать себе капсульный гардероб или обновить что-то в доме. Они просто видят товар, идут и берут его. А только потом к ним приходит осознание, что это бесполезная вещь и без нее вполне можно было обойтись". Татьяна Волкова





Как поясняет психолог, среди шопоголиков даже встречаются и те, кто не распаковывает свои покупки и может ни разу не надеть купленную им вещь. Они склонны к этим вещам быстро терять интерес и даже забыть, что они это покупали. Купленные предметы, одежда, украшения, что угодно, могут, к примеру, передариваться и так далее.

"Такой образ жизни приводит к захламлению пространства. Когда человек просто зарастает ненужными вещами, чтобы просто удовлетворить на время свою внутреннюю манию получения удовольствия именно от процесса покупки. Еще один показатель зависимости от покупок – это когда шопинг является единственным стимулятором настроения. Для таких людей шопинг – не только возможность приобрести что-то новое, а еще и способ вывести себя из определенного состояния, например, стресса. Шопинг становится для них единственным возможным способом получить удовольствие и разрядку одновременно". Татьяна Волкова

По мнению специалиста, со временем такие действия могут привести к серьезным последствиям. У таких людей скапливаются денежные долги, так как они тратят больше, чем могут себе позволить, начинают портиться все социальные связи и отношения.

Как и любая другая зависимость, этот вид не исключение. Если вовремя не остановиться, то человек становится социально дезориентированным, он может выпадать на длительный период из семейных-бытовых дел, может жертвовать важными семейными устоями, пропускать семейные события в угоду своей зависимости и тратить общий семейный бюджет и так далее.

Также Татьяна Волкова отметила факт, что, помимо всего перечисленного выше, такие личности теряют интерес к другим занятиям.





"Самое главное, что человек прекрасно осознает, что он делает, у него сохраняется критика своего состояния, в отличие то других видов зависимостей. Например, алкоголик чаще всего не признает, что он страдает пагубным пристрастием, а тут все наоборот. У таких людей могут возникать чувство, вины, беспокойства, стыда. Далее, чтобы не доставлять своему окружению хлопот, "жертва" прибегает ко лжи. Такой человек старается совершать покупки, но скрывает их от других. Если берет деньги в долг, но говорит, что на другие нужды, умалчивает истинную цену товара, говорит, что пойдет на работу, а сам идет в магазин и так далее. Такое поведение, как следствие, приводит к проблемам на учебе, работе". Татьяна Волкова

Как подчеркивает специалист, проблема заключается в психологической потребности в покупках. Потому что физическая потребность – это когда что-то сломалось и нам нужна новая вещь, или сносилась куртка и нам нужна новая, чтобы не замерзнуть, чтобы было что носить.

Чтобы избавиться от любой зависимости, первое, что нужно сделать – это осознать это и понять, что является триггером. Что меня толкает на то, чтобы идти и покупать? Где в моем сознании "зарыто" непреодолимое желание совершать покупки, граничащие со страстью?

Татьяна Волкова рассказала, как избавиться от шопоголизма

Желательно самостоятельно вести дневники наблюдения.

Первое. Важно уметь прислушиваться к себе и попытаться понять, какие чувства и эмоции у вас вызывает процесс покупки. Далее все свои мысли зафиксировать у себя в дневнике, чтобы в дальнейшем проанализировать последовательность шагов и выявить причину.

Второе. По словам специалиста, необходимо понять, какая психологическая потребность "закрывается" желанием покупать? Может быть, это попытка избежать одиночества, либо способ избавиться от какой-то душевной боли, возможность отвлечься от навязчивых мыслей, а может процесс покупок дает ощущение власти.

Третье. Очень важно, чтобы у таких "страдающих" людей была поддержка со стороны. Чтобы не вводить человека в еще большее чувство вины и ни в коем случае не осуждать его за поступки, а отнестись с пониманием и помочь выбраться из этого состояния, но не запретами покупать и посещать торговые площадки, в том числе и в интернете.

Четвертое. После осознания нужно найти альтернативу шопингу, важно занять себя другими интересами.

Пятое. Надо стараться уменьшить соблазн. Желательно отписаться от аккаунтов, где транслируют чудо-товары, от пабликов, блогеров, онлайн-продаж и так далее. Потому что ежедневно мелькающая реклама товаров и услуг повышает желание иметь это все больше и больше.

Шестое. Важно составлять план расходов на каждый месяц. Составлять список покупок перед выходом в магазин или торговый центр и четко следовать ему, тогда лишних трат можно будет избежать. Еще желательно не пользоваться категориями в рассрочку и в кредит. Такой подход еще больше "загоняет" потребителя в долговую яму.

"При соблюдении всех правил со временем можно избавиться от этой "приятной" зависимости.

А если случай уже сильно запущенный и своими силами не справиться, тогда необходимо обратиться к специалисту", – подытожила Татьяна Волкова.