Стало известно, когда зажгут главную елку в Алматы

Торжественная церемония зажжения главной городской елки состоится 20 декабря в 19:00 на Площади Абая. Об этом рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

После официальной церемонии зажжения состоится концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Как отметили в акимате, при разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов.



В Астане 19 декабря в 18:00 зажгут главную елку страны. Вечер продолжат выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки.



Эксперты рассказали, как правильно выбрать искусственную елку в Алматы, чтобы потом не пожалеть о покупке.

