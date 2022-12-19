Каждый третий житель Астаны занимается бизнесом – акимат
Как отметил заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев на брифинге "Инвестиционная
привлекательность столицы", город вносит значимый вклад в развитие бизнеса
в стране и служит своего рода "инвестиционными воротами" Казахстана.
"Каждый третий житель города является предпринимателем. По данным на начало декабря 2022 года, в городе действует 201 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых трудится более 444 тыс. человек, это 71% экономически активного населения города". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев
По его словам, город открыт для инвесторов, готовых вкладывать средства в его развитие, создавать рабочие места и современную инфраструктуру.
"Приоритетными направлениями инвестирования являются развитие высокотехнологичного и инновационного промышленного производства, расширение транспортно-логистического комплекса, а также реализация проектов в социальной сфере". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев
Как сообщили в акимате, с начала 2022 года в Астану привлечено около 1,2 трлн тенге инвестиций, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В структуре вложений 53%, или 632,9 млрд тенге, приходится на строительно-монтажные работы, 9%, или 107,2 млрд тенге – на отрасль транспорта и логистики, 6%, или 76,1 млрд тенге – на проекты в сфере промышленности.
Инвесторы активно сотрудничают со столичными предпринимателями. Астана занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в жилищное строительство (первое место), несырьевой сектор (второе место) и по общему объему инвестиций в основной капитал (третье место). Что касается прямых иностранных инвестиций, только за первое полугодие этого года в столицу привлечено более 1 млрд долларов.