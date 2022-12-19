Каждый третий житель Астаны занимается бизнесом – акимат

В Астане более 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, об этом сообщил на брифинге заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев на брифинге "Инвестиционная привлекательность столицы", город вносит значимый вклад в развитие бизнеса в стране и служит своего рода "инвестиционными воротами" Казахстана.



"Каждый третий житель города является предпринимателем. По данным на начало декабря 2022 года, в городе действует 201 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых трудится более 444 тыс. человек, это 71% экономически активного населения города". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев

По его словам, город открыт для инвесторов, готовых вкладывать средства в его развитие, создавать рабочие места и современную инфраструктуру.

"Приоритетными направлениями инвестирования являются развитие высокотехнологичного и инновационного промышленного производства, расширение транспортно-логистического комплекса, а также реализация проектов в социальной сфере". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев

Как сообщили в акимате, с начала 2022 года в Астану привлечено около 1,2 трлн тенге инвестиций, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В структуре вложений 53%, или 632,9 млрд тенге, приходится на строительно-монтажные работы, 9%, или 107,2 млрд тенге – на отрасль транспорта и логистики, 6%, или 76,1 млрд тенге – на проекты в сфере промышленности.

Инвесторы активно сотрудничают со столичными предпринимателями. Астана занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в жилищное строительство (первое место), несырьевой сектор (второе место) и по общему объему инвестиций в основной капитал (третье место). Что касается прямых иностранных инвестиций, только за первое полугодие этого года в столицу привлечено более 1 млрд долларов.