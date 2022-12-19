Неадекватное поведение павлодарца в лифте попало на видео

Фото: скриншот видео

В полицию Павлодара 16 декабря 2022 года в 15:05 поступил вызов о том, что по адресу: ул. Ломова, 156/2, "в лифте дебош". В отношении павлодарца возбуждено административное производство, сообщает Zakon.kz.

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