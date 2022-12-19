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Неадекватное поведение павлодарца в лифте попало на видео

Неадекватное поведение павлодарца в лифте попало на видео Фото: скриншот видео
В полицию Павлодара 16 декабря 2022 года в 15:05 поступил вызов о том, что по адресу: ул. Ломова, 156/2, "в лифте дебош". В отношении павлодарца возбуждено административное производство, сообщает Zakon.kz.

Видео было размещено в telegram-канале tipavlo. На видео "зафиксированы неадекватные действия мужчины в лифте".

"Сотрудниками полиции задержан 37-летний павлодарец, который вел себя неадекватно, при этом разбил в лифте зеркало. После мужчина был доставлен в павлодарский областной Центр психического здоровья, расположенный по ул. Усолка, 42. Данный факт зарегистрирован".Первый заместитель начальника Управления полиции Павлодара Арман Каптаев

Он отметил, что в отношении горожанина возбуждено административное производство по ст. 434 ч. 1 КоАП РК.

"Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения".Арман Каптаев

Ранее сообщалось, что в Караганде на площади перед железнодорожным вокзалом сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" пресечены хулиганские действия со стороны жителей города – задержаны 17 человек.

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Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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