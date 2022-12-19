Какие социальные объекты строят инвесторы в Астане, рассказали в акимате

О том, в какие проекты в социальной сфере активно вкладывают средства инвесторы и какие объекты в результате появятся в городе в ближайшее время, рассказал заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя акима Астаны Ерлана Бекмурзаева, динамика прироста численности населения в столице требует уделять больше внимания развитию социальной сферы.





"Если в 2000 году население города составляло 400 тыс. человек, то сейчас эта цифра достигла 1,3 млн. Если будет сохраняться такая динамика, количество населения к 2035 году может удвоиться. Соответственно, уже сегодня мы должны готовить социальную инфраструктуру. Сейчас большая часть проектов с участием инвесторов в городе приходится на социальную сферу, такова специфика городов". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев

По его словам, одна из привлекательных для инвесторов сфер – образование. Только в течение 2021 и 2022 годов инвесторами при поддержке государства построено в городе семь школ общей стоимостью более 24 млрд тенге, создано 6 тыс. ученических мест и 580 мест дошкольного образования.

В процессе реализации находятся инвестпроекты по строительству школ, в которых планируется создать более 19,7 тыс. ученических мест и 1,8 тыс. мест для дошкольников.

Как отметил заместитель акима, за счет частных инвесторов строятся также объекты здравоохранения и спорта.





"В этом году запущен центр настольного тенниса, инвестором вложено более 2 млрд тенге. В следующем году будет завершено строительство многофункционального детско-юношеского спортивного центра с общим объемом инвестиций 5,5 млрд тенге, а также центра дзюдо на сумму 600 млн тенге. По просьбе горожан на левобережье частным инвестором ведется строительство Дворца школьников, запуск запланирован также на следующий год. На его базе планируется открыть бассейн, залы по гимнастике, спортивно-бальным танцам, шахматам, кабинеты робототехники и IT-программирования и другие кабинеты и кружки". Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев

Кроме того, он сообщил, что в целях создания условий для тренировок людей с инвалидностью заключен договор ГЧП по организации деятельности Паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены "Тарлан". Объекты полностью адаптированы для людей с особыми физическими потребностями. На сегодня спортивные объекты посещают 1563 взрослых и 650 детей с разными группами инвалидности.