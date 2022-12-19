Не морочьте голову человеку – депутат Багдату Мусину

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на правчасе по качеству интернета рассказал, когда туристические зоны покроют связью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Едил Жанбыршин рекомендовал Багдату Мусину не торопиться и отвечать на вопрос коротко и ясно.

"Не занимайте здесь наше время. Здесь никто не играет. Вам зададут конкретный вопрос, дайте четкий ответ. Начинаете про одно и переходите на другие вещи. Не морочьте голову человеку. Придя в Парламент, ответьте правильно". Депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин

Депутат заявил, что в своем докладе министр в основном говорил о связи в населенных пунктах. Но в Казахстане, по его словам, есть другие объекты, которым нужна связь. В пример он привел туристическую инфраструктуру.



"Сами знаете, туристического потока в нашей стране предостаточно. На маршрутах строятся центры. Есть различные заповедники и национальные парки. Туда ходит много людей. Теперь проблема там обостряется. Почему я это говорю? Это связано с безопасностью человека в целом, а не с коммерческой точкой зрения. Там машина может сломаться, человек может заболеть. Возможны разные ситуации. Там нет связи". Едил Жанбыршин

Мажилисмен поинтересовался, каковы планы министерства по обеспечению туристской инфраструктуры связью.



"Туристские объекты до 2027 года будут обеспечены полным интернетом. Если национальный проект будет обсужден и утвержден, выделены средства, туристские объекты будут обеспечены интернетом. Вы спрашивали по технологиям. В каждом месте используются разные технологии. Часто будем использовать технологию 4G, если не будет оптической сети, будем включать спутниковую технологию. Поскольку это не коммерческий источник, все расходы должны финансироваться за счет бюджета". Багдат Мусин



