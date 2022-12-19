Метель и гололед прогнозируют в восьми регионах Казахстана 20 декабря
Так, на западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед.
Ветер юго-западный ночью, 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.
В Астане ветер юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег).
На севере, востоке, юге области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске – гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области также прогнозируется гололед.
Днем на севере Кызылординской области – гололед.
На севере, в центре Абайской области низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, в центре области, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.
На юге, в горных районах Туркестанской области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах области, 15-20 м/с.
На юго-западе, в центре Актюбинской области – гололед. Ночью на севере, востоке, днем на юге, в центре области – низовая метель.
В Актобе 20 декабря ночью также низовая метель.
На большей части Мангистауской области прогнозируют осадки (дождь, снег).
На севере, западе, востоке области – туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе области 15-20 м/с.
В Актау – гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.