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Более 9 кг мефедрона нашли у молодого алматинца в Алматинской области

В Алматинской области задержали распространителя наркотиков Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На территории Карасайского района при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 20-летнего жителя Алматы 18 свертков с психотропным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов, сотрудники полиции обратили внимание на человека, который вел себя подозрительно. Он постоянно оглядывался, останавливался.

При проверке документов у фигуранта началась нервная дрожь. В ответ на вопрос, есть ли у него запрещенные предметы или вещества, молодой мужчина сразу сознался, что в багажном отсеке арендованного им автомобиля он спрятал свертки с синтетическим наркотиком.

В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты 18 свертков с порошкообразным веществом.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 297 ч. 3 п. 1 и 3 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору, в отношении психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Производство досудебного расследования поручено следственному отделу.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Проведенная судебно-химическая экспертиза установила, что изъятое вещество является психотропным, а именно мефедроном, общий вес которого составил более 9 кг.



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Лариса Черненко
Алматинская область
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