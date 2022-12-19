Более 9 кг мефедрона нашли у молодого алматинца в Алматинской области
Как рассказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов, сотрудники полиции обратили внимание на человека, который вел себя подозрительно. Он постоянно оглядывался, останавливался.
При проверке документов у фигуранта началась нервная дрожь. В ответ на вопрос, есть ли у него запрещенные предметы или вещества, молодой мужчина сразу сознался, что в багажном отсеке арендованного им автомобиля он спрятал свертки с синтетическим наркотиком.
В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты 18 свертков с порошкообразным веществом.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 297 ч. 3 п. 1 и 3 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору, в отношении психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
Производство досудебного расследования поручено следственному отделу.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Проведенная судебно-химическая экспертиза установила, что изъятое вещество является психотропным, а именно мефедроном, общий вес которого составил более 9 кг.