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Утверждены дорожные карты по реализации программы развития Алматы

Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Постановлением акима города Алматы №4/705 от 15 декабря 2022 года утверждены девять дорожных карт, составленных на основе поручений президента РК и принятой в сентябре этого года Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

1. "Полицентричное развитие Алматы". В программе развития Алматы заложено развитие пяти полицентров, каждый из них оформлен как отдельный проект. Наполнение полицентров объектами социальной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктуры включено как подпроекты. Помимо развития новых районов, внимание уделяется и историческому центру города, где предстоит провести реновацию ветхих домов и реконструкцию объектов культурно-исторического наследия. Всего в дорожную карту вошли 15 крупных проектов.

2. "Развитый общественный транспорт, транспортная связанность полицентров и ядра города", "Интеграция общественного транспорта в рамках алматинской агломерации". Среди 16 основных проектов дорожной карты разработка в первой половине 2023 года мастер-плана развития транспортного каркаса города Алматы до 2040 года, повышение привлекательности общественного транспорта за счет развития скоростных видов транспорта, оптимизация маршрутной сети и другие меры; обновление и экологизация общественного транспорта, развитие микромобильности, разработка единой транспортной модели Алматинской агломерации.


Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

3. "Повышение качества услуг в ЖКХ" состоит из 16 проектов, нацеленных на строительство новых и модернизацию существующих сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет новой тарифной политики в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Для обеспечения стопроцентного доступа населения города к централизованному водоснабжению планируется строительство четырех водозаборов.

4. "Устойчивый экономический рост" включает 16 проектов. Дорожная карта нацелена на повышение устойчивости экономики города путем ее диверсификации через развитие высокотехнологичных производств, креативных и IT-индустрий, а также туризма. Продолжится развитие СЭЗ ПИТ "Алатау" и индустриальной зоны Алматы с запуском новых 60 частных предприятий до 2025 года включительно.

5. "Поддержка развития молодежи, культуры и спорта". Ряд мер дорожной карты направлен на обеспечение молодых людей доступным арендным жильем, возможностями для обучения и переобучения, а также трудоустройства. Развитие культуры предполагает сохранение и приумножение культурных объектов, а также открытие новых, в основном, в полицентрах. Кроме того, культура рассматривается как один из инструментов привлечения иностранных туристов за счет формирования интересного событийного ряда. Проекты в сфере спорта нацелены в большей мере на создание инфраструктуры здорового образа жизни – физкультурно-оздоровительных комплексов и уличных воркаут-площадок, парков и скверов, оборудованных беговыми дорожками и др. Всего дорожная карта включает 36 проектов.


Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

6. "Инклюзивная среда, образование и медицина" состоит из 17 проектов. Часть из них направлена на создание безбарьерной среды с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью всех социальных объектов города к 2030 году, снижение инвалидизации населения города через раннее выявление детей группы риска, их реабилитацию и полное обеспечение техническими компенсаторными средствами реабилитации и социальными услугами лиц с инвалидностью. В рамках других проектов для сокращения дефицита ученических мест в 2025 году планируется построить 51 школу, из них 22 школы в рамках реализации национального проекта "Комфортные школы", 29 школ и семь пристроек к школам в рамках реализации программы "1000 школ", в том числе в рамках меморандумов с застройщиками новых жилых комплексов и строительства частных школ. Данная работа будет продолжена в целях перехода всех школ города на односменное обучение к 2030 году. Развитие медицины предполагает модернизацию имеющихся и строительство новых организаций здравоохранения. Для обеспечения принципа шаговой доступности и оказания полного перечня клинико-диагностических услуг с 2023 года запланировано строительство 33 новых поликлиник с учетом прогноза по дальнейшему росту населения, 21 из которых планируют завершить к 2025 году. Кроме того, планируется до 2025 года реконструкция и капитальный ремонт 24 поликлиник, проектирование и строительство пяти многопрофильных стационаров, а также модернизация шести объектов здравоохранения.

7. "Зеленый Алматы". За счет реализации 12 проектов предполагает существенное очищение атмосферного воздуха города путем газификации промышленных предприятий, включая ТЭЦ-2, частного сектора, экологизации общественного транспорта, сокращения использования личного автотранспорта. Продолжится дальнейшее озеленение Алматы с созданием новых благоустроенных зеленых общественных пространств в полицентрах.


Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

8. "Алматы – смарт-сити". 22 проекта дорожной карты включают в себя создание "цифрового двойника" города, дальнейшую цифровизацию городских сервисов для алматинцев, внедрение умных датчиков в сфере ЖКХ. Проекты "Смарт-сити", кроме ЖКХ, связаны также с проектами дорожных карт по транспорту, социальной сфере, полицентричному развитию, безопасности.

9. "Безопасный город" включает восемь проектов. Планируется внедрить сервисную модель полиции с открытием 16 сервисных центров полиции к 2025 году. Полное освещение всех дворов и улиц города, покрытие территории города видеонаблюдением и тревожными кнопками SOS нацелены на повышение общественной безопасности. Готовность к чрезвычайным ситуациям будет улучшена за счет, в том числе, внедрения Системы раннего оповещения о сильных землетрясениях с установкой 28 сейсмостанций, интегрированных с аналогичной системой в Кыргызстане.


Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Исполнение дорожных карт обеспечено необходимыми средствами, заложенными в бюджете города на 2023-2025 годы, утвержденном Маслихатом Алматы 9 декабря 2022 года.

В реализации дорожных карт учтены поручения президента Токаева, данные им во время рабочей поездки в Алматы 16 ноября 2022 года.

 Для эффективной реализации дорожных карт на базе АО "Центр развития город Алматы" и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" будут организованы проектные офисы, в состав которых войдут сертифицированные проектные менеджеры, отраслевые эксперты и др.


Утверждены Дорожные карты по реализации программы развития

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ознакомиться с дорожными картами можно по следующим ссылкам:

1. Полицентричное развитие Алматы.

2. "Развитый общественный транспорт, транспортная связанность полицентров и ядра города", "Интеграция общественного транспорта в рамках алматинской агломерации".

3. Повышение качества услуг в ЖКХ.

4. Устойчивый экономический рост.

5. Поддержка развития молодежи, культуры и спорта.

6. Инклюзивная среда, образование и медицина.

7. Зеленый Алматы.

8. Алматы – смарт-сити.

9. Безопасный город.




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