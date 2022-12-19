Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий "Реала" Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 35-летний футболист написал в своих соцсетях.

"Я приложил много усилий, допускал ошибки на своем пути. Но я горжусь тем, чего достиг. Я написал свою историю. И теперь она подошла к концу", – говорится в сообщении.

Бензема получил травму в преддверии старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире, но оставался в заявке команды. Сборная Франции дошла до финала мундиаля, в котором уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 – по пенальти).

Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году нападающий был отстранен от матчей национальной команды из-за скандала с шантажом партнера по сборной Матьё Вальбуэна. В мае прошлого года Бензема вновь был приглашен в сборную Франции.