Ситуация в Украине: введен график отключения электроэнергии, Британия поставит Украине боеприпасы на £250 млн
Фото: Facebook/КМДА
Зеленский просит у Европы ПВО, артиллерию и танки. В МИД РФ заявляют, что США все более втягиваются в конфликт, что ставит Штаты на грань прямого столкновения с Россией, сообщает Zakon.kz.
- В Госдуму внесен законопроект, согласно которому россияне с украинскими паспортами перестанут в России считаться украинскими гражданами, как только подадут соответствующее заявление в МВД.
- Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа над указом Владимира Путина об ответных мерах на решение стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть "близка к завершению".
- Киевская городская военная администрация сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате атаки беспилотников рано утром в понедельник, 19 декабря.
- В 10 областях Украины и Киеве ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании и Нидерландов с просьбой предоставить Украине ПВО, артиллерию и танки.
- Великобритания поставит Украине артиллерийские боеприпасы на сумму 250 млн фунтов, сообщает "Голос Америки".
- Вашингтон проводит опасную и недальновидную политику, наращивает военное присутствие США в Украине, "все более втягивается в новый конфликт", что ставит Штаты на грань прямого столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- Также Мария Захарова заявила, что военная техника, отправленная Грецией в Украину, не доедет до пункта назначения, а будет отслежена и уничтожена Вооруженными силами РФ.
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