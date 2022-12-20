Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Страны Европейского Союза согласовали потолок цен на газ, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 19 декабря заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что потолок цен будет введен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газа по индексу TTF поднимется выше отметки в $1975 за 1000 куб. м.

Притом, согласно представленному ранее заявлению венгерского МИД, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо самой Венгрии, речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее поддержки оказалось достаточно для положительного решения.

Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Он может быть автоматически отключен в случае, если цена опустится ниже €180 евро за МВт·ч. Механизм также может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС.

