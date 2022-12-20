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60-летний акмолинец пытался расправиться с супругой и сыном и застрелился сам

60-летний сельчанин ранил супругу из ружья и сына и застрелился сам Фото: polisia.kz
Житель одного из сел Есильского района Акмолинской области выстрелил в голову супруге, затем избил 20-летнего сына, а после совершил суицид. Полицейские выясняют мотивы, побудившие мужчину на этот отчаянный шаг, сообщает Zakon.kz

14 декабря в полицию обратился сосед, который стал свидетелем случившегося. Супруга сельчанина заверила, что никаких конфликтов между ней и погибшим в день происшествия не было.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ст. 24 ч.3 – 99 ч. 1 УК РК “Покушение на убийство” и по ст. 105 ч.1 УК РК “Доведение до самоубийства”.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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