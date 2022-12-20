60-летний акмолинец пытался расправиться с супругой и сыном и застрелился сам

Житель одного из сел Есильского района Акмолинской области выстрелил в голову супруге, затем избил 20-летнего сына, а после совершил суицид. Полицейские выясняют мотивы, побудившие мужчину на этот отчаянный шаг, сообщает Zakon.kz

14 декабря в полицию обратился сосед, который стал свидетелем случившегося. Супруга сельчанина заверила, что никаких конфликтов между ней и погибшим в день происшествия не было.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ст. 24 ч.3 – 99 ч. 1 УК РК “Покушение на убийство” и по ст. 105 ч.1 УК РК “Доведение до самоубийства”.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

