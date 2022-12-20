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В Жамбылской области солдат-срочник устроил стрельбу

В Жамбылской области солдат-срочник устроил стрельбу Фото: pixabay
19-летний солдат-срочник открыл стрельбу на одной из погранзастав в Жуалынском районе Жамбылской области, передает Zakon.kz

Как сообщает телеканал КТК, пока неясно, что произошло на заставе и где солдат открывший огонь в ночь с субботы на воскресенье, однако известно, что в отношении него завели дело – за хищение огнестрельного оружия.

"По данному факту Таразским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 291 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Военная прокуратура Южного региона

В настоящее время проводится расследование. Подробности данного факта в интересах следствия не подлежат разглашению.

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