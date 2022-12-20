Новогодние советы: как выбрать безопасные бенгальские огни

Скоро Новый год, а бенгальские огни – это один из наиболее важных атрибутов праздника, который позволяет сделать момент более ярким, праздничным и удивительным. Но так ли безопасны эти огни. Специалисты дали несколько советов, какие огни нужно купить, сообщает Zakon.kz.

Бенгальские огни – это один из наиболее важных атрибутов любого Нового года, который позволяет сделать момент более ярким, праздничным и удивительным.

При покупке бенгальских огней обязательно обратите внимание на срок их годности. Он не должен превышать два года.

Упаковка от бенгальских огней не должна быть мятой или потертой. Если изделия хранились в сыром помещении, то они могут и вовсе не загореться, что испортит настроение во время празднования Нового года.



Не стоит доверять бенгальский огонь ребенку младше 12 лет. Это допустимо только под контролем взрослого.

Держать на руках или привлекать к играм детей, которым уже выдали искрящиеся палочки, воспрещается.

Объясните малышу, что огоньком нельзя размахивать или бросать его, тем более в людей.

Даже после того, как проволока потухла, ее не следует трогать или пробовать на вкус, а нужно отдать взрослому.



