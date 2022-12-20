Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодарской области в селе Теренколь в камышитовом доме сгорели мужчина и ребенок

В Павлодарской области в селе Теренколь в камышитовом доме сгорели мужчина и ребенок Фото: пресс-службы ДЧС Павлодарской области
Обгоревшие тела мужчины и, вероятно, его сына нашли под завалами кровли спасатели Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, накануне вечером в 23:13 поступило сообщение о пожаре в районе Тереңкөл, с. Теренколь, по ул. Елгина в одноэтажном камышитовом доме. Возгорание произошло на площади 64 кв. м, по всей площади с частичным обрушением кровли.

До прибытия пожарного подразделения сосед смог спасти девочку 2019 г.р. Ее госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени, термический ожог правого века и левой щеки 1-й степени". Состояние стабильное.

В ходе разведки под завалами были обнаружены обгоревшие тела мужчины 1958 г.р. и мальчика 2016 г.р.

Пожар был ликвидирован 20 декабря в 01:47 силами ДЧС. 

Читайте также

В Алматы автомобиль Toyota Camry вылетел с развязки на пр.Рыскулова

60-летний акмолинец пытался расправиться с супругой и сыном и застрелился сам

Смерть подростка в Абайской области - в управлении образования отрицают парный суицид

Елена Вебер
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
торги на бирже
Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления