В Павлодарской области в селе Теренколь в камышитовом доме сгорели мужчина и ребенок

Обгоревшие тела мужчины и, вероятно, его сына нашли под завалами кровли спасатели Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном ДЧС, накануне вечером в 23:13 поступило сообщение о пожаре в районе Тереңкөл, с. Теренколь, по ул. Елгина в одноэтажном камышитовом доме. Возгорание произошло на площади 64 кв. м, по всей площади с частичным обрушением кровли.

До прибытия пожарного подразделения сосед смог спасти девочку 2019 г.р. Ее госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени, термический ожог правого века и левой щеки 1-й степени". Состояние стабильное. В ходе разведки под завалами были обнаружены обгоревшие тела мужчины 1958 г.р. и мальчика 2016 г.р.

Пожар был ликвидирован 20 декабря в 01:47 силами ДЧС.

