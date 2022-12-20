Детей, пострадавших в ДТП в Актюбинской области, осмотрел вице-министр здравоохранения

Пострадавших в ДТП детей посетил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник совместно с ведущими специалистами медицинских центров страны, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Минздраве, специалистами были осмотрены все дети, согласована дальнейшая тактика лечения и ведения пациентов. Родственникам рассказали о текущем состояние детей, объемах проведенного лечения, а также дальнейшее ведение за пострадавшими.

Как выяснилось, состояние тренера остается тяжелым, специалистами многопрофильной областной больницы проведен консилиум с участием профессорско-преподавательского состава ЗКМУ им. М. Оспанова. Дополнительно проведена телемедицинская консультация со специалистами Центра нейрохирургии (г. Астана) для согласования дальнейшей тактики введения пациента.



В настоящее время всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее родители детей, попавших в ДТП в Актюбинской области, рассказали подробности происшествия

17 декабря автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию рядом с Актобе. Один ребенок погиб. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

На руководство ДЮСШ по факту ДТП заведено дело.

