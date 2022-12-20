В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова

В Генеральной прокуратуре заявили, что в соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении Козачкова, сообщает Zakon.kz

Как известно, 18 декабря 2022 года Михаил Козачков задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.



При этом органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (ч.2 ст.262 УК РК), рейдерстве (ч.3 ст. 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (ч.3 ст. 185 УК РК).



В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.



С учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий.



Как отметили в надзорном органе, в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; органы прокуратуры контролируют ход расследования.





