В Генпрокуратуре высказались о задержании Козачкова
Как известно, 18 декабря 2022 года Михаил Козачков задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.
При этом органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (ч.2 ст.262 УК РК), рейдерстве (ч.3 ст. 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (ч.3 ст. 185 УК РК).
В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.
С учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий.
Как отметили в надзорном органе, в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; органы прокуратуры контролируют ход расследования.
"При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся М.Козачкова, принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию. Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки", - говорится в сообщении прокуратуры.Генеральная прокуратура