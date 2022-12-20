В Минэкологии назвали причины гибели лебедей на озере Караколь
По данным ведомства, на озере Караколь были обнаружены трупы десятерых лебедей.
Все они, как уточнили в пресс-службе, определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид не занесен в Красную книгу Казахстана.
"По предварительной версии, погибшие лебеди первогодки, не успевшие набрать необходимый жир, чтобы пережить зиму. Еще один фактор в гибели лебедей может быть связан с сильными морозами". Пресс-служба Минэкологии
Стоит отметить, что в Мангистауской области с 1 декабря температура воздуха снизилась до -15°С. Береговые линии Каспийского моря и озеро Караколь частично покрылись льдом.
Всего, по учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 тыс. лебедей.
Кроме того, в целях установления причин гибели были взяты пробы воды и трупов птиц.
Видео с мертвыми лебедями на озере Караколь снял блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. Автор отметил, что лебедь создает пару один раз в жизни, а когда партнер умирает, одинокий лебедь погибает от тоски.