В КГД утвердили график выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года

Приказом председателя Комитета государственных доходов МВД РК от 16 декабря 2022 года утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Всего в график включено 92 субъекта (ТОО).

Как отмечается, выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.

Посмотреть весь список попавших под проверки организаций можно здесь.