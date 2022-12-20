В КГД утвердили график выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года
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Приказом председателя Комитета государственных доходов МВД РК от 16 декабря 2022 года утвержден график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Всего в график включено 92 субъекта (ТОО).
Как отмечается, выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
Посмотреть весь список попавших под проверки организаций можно здесь.
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