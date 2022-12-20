Соцработников обяжут соблюдать этику поведения

Министерство науки и высшего образования подготовило дополнение в квалификационные требования к социальным работникам и правила их аттестации, независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополнен пунктом о том, что социальные работники, независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги, должны соблюдать нормы профессиональной этики поведения социальных работников.

Эти нормы были утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения.

Как следует из приказа, основными этическими принципами социального работника являются:

социальная справедливость – предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей получателей специальных социальных услуг;

– предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей получателей специальных социальных услуг; честность – не допускает злоупотребления социальным работником своими полномочиями, доверительными отношениями с услугополучателями, коллегами и иными лицами;

– не допускает злоупотребления социальным работником своими полномочиями, доверительными отношениями с услугополучателями, коллегами и иными лицами; уважение чести и достоинства личности – социальный работник уважает честь и достоинство личности, с пониманием относится к индивидуальным различиям и культурно-этническому многообразию услугополучателей; не допускает применения методов физического, морального и психологического насилия к подопечным;

– социальный работник уважает честь и достоинство личности, с пониманием относится к индивидуальным различиям и культурно-этническому многообразию услугополучателей; не допускает применения методов физического, морального и психологического насилия к подопечным; гуманизм – предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя;

– предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя; патриотизм и служение обществу – эти качества лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина;

– эти качества лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина; компетентность и непрерывность профессионального развития – социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы;

– социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы; уважение общечеловеческих ценностей и толерантность – социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение к подопечным, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми;

– социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение к подопечным, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми; конфиденциальность – социальный работник понимает, что использование цифровых технологий и социальных сетей может представлять угрозу для соблюдения конфиденциальности при предоставлении социальных услуг;

– социальный работник понимает, что использование цифровых технологий и социальных сетей может представлять угрозу для соблюдения конфиденциальности при предоставлении социальных услуг; продвижение права на самоопределение – социальный работник использует свои знания о социальных ресурсах и применяют свои практические навыки в целях помочь людям выбрать наилучшие решения в соответствии с их ситуацией, приоритетами, сильными сторонами, потребностями и проблемами;

– социальный работник использует свои знания о социальных ресурсах и применяют свои практические навыки в целях помочь людям выбрать наилучшие решения в соответствии с их ситуацией, приоритетами, сильными сторонами, потребностями и проблемами; продвижение права на участие – социальный работник работает над созданием необходимой основы, позволяющей отдельным лицам, семьям развивать свои способности, навыки и уверенность в себе, чтобы участвовать в действиях и решениях, которые значимы для них.

Как поясняется, эта поправка вносится в рамках реализации закона от 3 мая 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 30 декабря.