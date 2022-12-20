Курсы валют на 20 декабря в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 20 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 468,24 тенге, евро – 497,18 тенге, рубля – 7,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,6 тенге, продажи – 7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,52 тенге, продажи – 7 тенге. Читайте также На что потратили казахстанцы свои пенсионные накопления Ужесточить процедуру выдачи онлайн-кредитов предлагают в Казахстане Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря

Следите за новостями zakon.kz в: