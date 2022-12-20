На что потратили казахстанцы свои пенсионные накопления
Фото: Zakon.kz
В Едином накопительном пенсионном фонде представили данные по единовременным пенсионным выплатам (ЕПВ) на 1 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Так, на улучшение жилищных условий было исполнено 1 340 016 заявок на сумму 3 159,6 млрд тенге.
В частности, казахстанцы потратили пенсионные накопления на:
- на приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 472 766 заявок на 2 020 917 млн тенге;
- строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка) – 7170 заявок на 16 531 млн тенге;
- частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком) – 211 392 заявок на 229 739 млн тенге;
- полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком) – 12 432 заявок на 38 779 млн тенге;
- получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений (за исключением строительства) – 61 600 заявок на 201 913 млн тенге;
- приобретение жилища (квартиры) по договору о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении акта о передаче доли в многоквартирном жилом доме – 1780 заявок на 5244 млн тенге;
- пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления – 281 239 заявок на 259 082 млн тенге.
Кроме того, на оплату лечения ЕНПФ исполнено 398 875 заявок на сумму 314,9 млрд тенге.
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