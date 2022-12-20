Усилить энергетический контроль предложили в Казахстане
По словам главы Минэнерго, согласно Предпринимательскому кодексу проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.
Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к НПА.
Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.
На основании вышеизложенного министр предложил подходы по усилению энергетического контроля, в частности:
- вывести энергетический контроль за рамки Предпринимательского кодекса;
- осуществлять контроль без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;
- проверять станции, тепловые и электрические сети ежегодно не более четырех раз;
- передать от МИО контроль за магистральными тепловыми сетями в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля;
- принудительно исполнять предписания в судебном порядке;
- осуществлять контроль по мере возникновения аварий и технологических нарушений;
- проводить проверки ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;
- увеличить штрафы в КоАП и штрафовать первых руководителей предприятий.
"Усиление государственного энергетического контроля не даст должного эффекта без увеличения штатной численности органа по государственному энергетическому контролю. На сегодня в 20 территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля работают по три сотрудника – государственных технических инспектора. Существующего состава государственных инспекторов недостаточно для полноценного и качественного контроля за эксплуатацией и безопасностью работы электроустановок".Болат Акчулаков
С учетом значительного объема работы и в целях недопущения потери государством контроля в области атомной энергии и электроэнергии министр предложил увеличить штатную численность персонала территориальных департаментов комитета.
Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил принять активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей.