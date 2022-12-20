Усилить энергетический контроль предложили в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании правительства предложил ряд мер по усилению контроля электрических станций, тепловых и электрических сетей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, согласно Предпринимательскому кодексу проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.

Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к НПА.

Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

На основании вышеизложенного министр предложил подходы по усилению энергетического контроля, в частности:

вывести энергетический контроль за рамки Предпринимательского кодекса;

осуществлять контроль без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;

проверять станции, тепловые и электрические сети ежегодно не более четырех раз;

передать от МИО контроль за магистральными тепловыми сетями в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля;

принудительно исполнять предписания в судебном порядке;

осуществлять контроль по мере возникновения аварий и технологических нарушений;

проводить проверки ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;

увеличить штрафы в КоАП и штрафовать первых руководителей предприятий.

"Усиление государственного энергетического контроля не даст должного эффекта без увеличения штатной численности органа по государственному энергетическому контролю. На сегодня в 20 территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля работают по три сотрудника – государственных технических инспектора. Существующего состава государственных инспекторов недостаточно для полноценного и качественного контроля за эксплуатацией и безопасностью работы электроустановок". Болат Акчулаков

С учетом значительного объема работы и в целях недопущения потери государством контроля в области атомной энергии и электроэнергии министр предложил увеличить штатную численность персонала территориальных департаментов комитета.

Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил принять активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей.