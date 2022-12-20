США обеспокоились распространением коронавируса в Китае после ослабления карантина

В Государственном департаменте США заявили, что масштабы распространения вируса COVID-19 в Китае вызывают озабоченность во всем мире. Власти Китая ранее ослабили карантин, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты надеются, что Китай сможет справиться с текущей вспышкой вируса COVID-19, поскольку масштабы распространения вируса вызывают озабоченность во всем мире из-за размеров китайской экономики, заявил 20 декабря представитель Госдепа Нед Прайс, передает Reuters.



"Ущерб от вируса вызывает озабоченность во всем мире, учитывая размер ВВП Китая, размер китайской экономики". Нед Прайс

Представитель Госдепа США добавил, что при любом распространении вируса он способен мутировать и представлять угрозу повсюду.



20 декабря власти Китая сообщили о первых за несколько недель смертях, связанных с COVID-19. Это происходит на фоне растущих сомнений в том, что официальная статистика отражает всю тяжесть болезни, которая пронеслась по городам Китая после ослабления строгого контроля.

По официальным данным, за время пандемии в Китае умерло всего 5237 человек от COVID-19, включая два последних смертельных случая. Это составляет малую долю от всего населения страны, численность которого достигает 1,4 млрд человек.

