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Юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Казахстане

Кубанычбек Омуралиев, Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 20 декабря генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря Организации тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с организацией выражают многие государства мира и международные организации. 

Глава государства отметил, что перед секретариатом организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Следующий 10-й юбилейный саммит ОТГ состоится в Казахстане в 2023 году.

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