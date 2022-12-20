Юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Казахстане
Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря Организации тюркских государств.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с организацией выражают многие государства мира и международные организации.
Глава государства отметил, что перед секретариатом организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.
Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Следующий 10-й юбилейный саммит ОТГ состоится в Казахстане в 2023 году.