Юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 20 декабря генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря Организации тюркских государств.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с организацией выражают многие государства мира и международные организации.



Глава государства отметил, что перед секретариатом организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.

