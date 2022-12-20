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Престижный внедорожник ушел мебельщику из Алматы

Престижный внедорожник ушел мебельщику из Алматы Фото: Olimpbet
Педаль в пол! На "Максимальном драйве" разыграли новый Land Cruiser 300. На очереди резвый "Гелен".

Шестой розыгрыш "Максимального драйва" от Olimpbet надолго запомнится Нуржану Омарову. Он живет в Алматы, работает мебельщиком. Любит не только болеть за спортсменов, но и сам катается на лыжах. 

Во время Чемпионата мира Нуржан верил в победу сборной Франции. Однако даже несмотря на проигрыш его фаворитов, в накладе Нуржан не остался. 

Как рассказал обладатель нового Land Cruiser 300, он впервые в жизни что-то выигрывает. Тем более когда на кону столь солидный приз. 

"Ведущие позвонили мне, когда я был на работе. Эмоции, конечно, зашкаливали! Не верилось, что такое вообще бывает".Нуржан Омаров


Заключительный шанс принять участие в розыгрыше представится в среду, 28 декабря. На этот раз главным призом "Максимального драйва" станет Mercedes-Benz G-класса. Также будут разыграны бонусная Toyota Camry, техника Apple и фрибеты. 

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Напоминаем, что ставить ординары и собирать экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet.kz. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре. 

Кстати, пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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