Престижный внедорожник ушел мебельщику из Алматы

Педаль в пол! На "Максимальном драйве" разыграли новый Land Cruiser 300. На очереди резвый "Гелен".

Шестой розыгрыш "Максимального драйва" от Olimpbet надолго запомнится Нуржану Омарову. Он живет в Алматы, работает мебельщиком. Любит не только болеть за спортсменов, но и сам катается на лыжах.



Во время Чемпионата мира Нуржан верил в победу сборной Франции. Однако даже несмотря на проигрыш его фаворитов, в накладе Нуржан не остался.

Как рассказал обладатель нового Land Cruiser 300, он впервые в жизни что-то выигрывает. Тем более когда на кону столь солидный приз.

"Ведущие позвонили мне, когда я был на работе. Эмоции, конечно, зашкаливали! Не верилось, что такое вообще бывает". Нуржан Омаров





Заключительный шанс принять участие в розыгрыше представится в среду, 28 декабря. На этот раз главным призом "Максимального драйва" станет Mercedes-Benz G-класса. Также будут разыграны бонусная Toyota Camry, техника Apple и фрибеты.

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