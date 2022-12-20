Как в Алматы будут улучшать качество воздуха

Акимат утвердил Дорожную карту по реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделам "Улучшение качества воздуха", "Благоприятная окружающая среда", "Единая система по сбору и утилизации ТБО в агломерации", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагаются меры по газификации частного жилого сектора, предприятий теплоэнергетики, улучшению качественного состава парка автомобилей, улучшению транспортной инфраструктуры, внедрению пылегазоочистных устройств и оборудования на стационарных источниках.

Кроме того, предусматривается ужесточение контроля норм токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей и ряд других мер, направленных на улучшение экологической обстановки.

Так, предусматривается:

перевод на природный газ ТЭЦ-2;



установка в пилотном режиме семи блоков (28 единиц модулей) оборудования по очистке воздуха;

развитие скоростного общественного пассажирского транспорта БРТ;

установка зарядных станций для электромобилей;

создание Индустриального парка зеленых инноваций;

создание новых рекреационных зон и озеленение речных коридоров с высадкой зеленых насаждений;

развитие общественных пространств (благоустройство парковых территорий);

разработка мастер-плана по комплексному и рациональному управлению водными ресурсами и ряд других мер.



В результате реализации предложенных мер планируется снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со 127 тыс. тонн в 2021 году до 113 тыс. тонн в 2025 году и до 78 тыс. тонн в 2030 году.

