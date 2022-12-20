Как в Алматы будут улучшать качество воздуха
Фото: Zakon.kz
Акимат утвердил Дорожную карту по реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделам "Улучшение качества воздуха", "Благоприятная окружающая среда", "Единая система по сбору и утилизации ТБО в агломерации", сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагаются меры по газификации частного жилого сектора, предприятий теплоэнергетики, улучшению качественного состава парка автомобилей, улучшению транспортной инфраструктуры, внедрению пылегазоочистных устройств и оборудования на стационарных источниках.
Кроме того, предусматривается ужесточение контроля норм токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей и ряд других мер, направленных на улучшение экологической обстановки.
Так, предусматривается:
- перевод на природный газ ТЭЦ-2;
- установка в пилотном режиме семи блоков (28 единиц модулей) оборудования по очистке воздуха;
- развитие скоростного общественного пассажирского транспорта БРТ;
- установка зарядных станций для электромобилей;
- создание Индустриального парка зеленых инноваций;
- создание новых рекреационных зон и озеленение речных коридоров с высадкой зеленых насаждений;
- развитие общественных пространств (благоустройство парковых территорий);
- разработка мастер-плана по комплексному и рациональному управлению водными ресурсами и ряд других мер.
В результате реализации предложенных мер планируется снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со 127 тыс. тонн в 2021 году до 113 тыс. тонн в 2025 году и до 78 тыс. тонн в 2030 году.
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