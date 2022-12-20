В АФМ ответили на обвинения в нарушении законов при задержании Михаила Козачкова

В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили, что обыск в квартире известного журналиста Михаила Козачкова проводился в соответствии с требованиями ст. 254 УПК РК "Порядок производства обыска и выемки", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заверили, что обоснованность и необходимость проведения обыска "проверялась следственным судом и по результатам выдана санкция".

"Данное следственное действие совершено при непосредственном присутствии собственницы квартиры, с участием понятых. Весь ход обыска фиксировался на видеокамеру. О необходимости присутствия защитников ходатайств не заявлялось". Пресс-служба АФМ РК

Как пояснили в агентстве, обыск – это следственное действие, которое необходимо проводить без промедления ввиду риска утраты доказательств и поэтому не предусматривает обязательное участие защитника. Также в АФМ напомнили, что в УПК РК "четко определен перечень лиц, без которых данное следственное действие не должно проводиться".

"На момент прибытия адвоката (Анны. – Прим. ред.) Веретельниковой обыск уже проводился и следователь обязан обеспечить непрерывность следственного действия и был вправе ограничить допуск к месту его проведения во избежание утраты и фальсификации доказательств". Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что последующие обыски автотранспорта и других помещений проводились с участием защитников.

"Все следственные действия с подозреваемым Козачковым проводятся исключительно в присутствии его адвокатов Назкен Кусаиновой и Игоря Пана. Защитники имеют допуск к задержанному, орган расследования этому не воспрепятствовал". Пресс-служба АФМ РК

Жалобы от Игоря Пана относительно его недопуска к подзащитному, как заверили в агентстве, не поступали.

"Обращаем внимание, что адвокат Веретельникова оказывает юридическую помощь семье Козачкова, хотя ранее она защищала интересы Абдыгаппарова А., проходящего потерпевшим по настоящему делу". Пресс-служба АФМ РК

Согласно п. 8 ст. 33 Закона РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", адвокату запрещено оказывать юридическую помощь при наличии конфликта интересов.

"При этом имело ли место в данном случае нарушение Кодекса профессиональной этики, подлежит рассмотрению Коллегией адвокатов. Органы прокуратуры со своей стороны дадут оценку законности действиям сотрудников Службы экономических расследований". Пресс-служба АФМ РК

Известный казахстанский журналист Михаил Козачков был задержан 18 декабря 2022 года. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, он подозревается в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. В этот же день в квартире журналиста был проведен обыск. Позднее адвокат Козачкова рассказал о водворении журналиста в ИВС на 48 часов.

В этот же день Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову, а Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле известного журналиста.

19 декабря в Республиканской коллегии адвокатов заявили, что адвокаты не являются фигурантами дела Михаила Козачкова.

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Также задержание Михаила Козачкова прокомментировал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай. По его словам, представители медийного сообщества страны направили в адрес президента обращение в связи с задержанием известного журналиста. Он заявил, что Генпрокуратура "обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения".

20 декабря в Генпрокуратуре заявили, что "приступили к проверке доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова". В надзорном ведомстве отметили, что досудебное расследование по делу продолжается, а также заверили, что органы прокуратуры контролируют ход расследования.