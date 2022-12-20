40% казахстанцев проживают в селах

Аул – это колыбель нашей страны: в селах живет 40% населения Казахстана! Своим трудолюбием они кормят и себя, и оставшиеся 60%. При этом, хотя малые точки на карте принято называть глубинкой, их жители порой дают фору городским.

Проект "Qаймақ" Первого канала Евразия доказывает это еженедельно. А еще именно в селах начинали свой путь многие наши известные соотечественники.

В селе имени академика Алькея Маргулана гостей обязательно ведут на экскурсию – в музей Маргулана на ул. Маргулана, в школу, естественно, его же именем названную.

"Его же не зря называют отцом казахстанской археологии. Эти экспонаты были найдены им самим. Это как раз наглядные пособия, чтобы дети лучше знали и понимали, что они проходят в учебнике. Тогда было глобальное потепление: более мелкие животные появились, мамонты крупные начали умирать, и человек, чтобы на них легче охотиться было, изобрел лук и стрелы. От наглядных пособий веет древностью, когда мамонты гуляли по земле и спокойно жевали траву. И не было у них проблем, кроме смелых и сильно рисковавших охотников. Это если очень коротко об эпохе, давно минувшей". Михаил Крикунов, учитель истории

Михаилу Крикунову – учителю истории – повезло. Его земляк археолог Алькей Маргулан оставил после себя такие артефакты, что не увлечься предметом и без того интересным, просто невозможно.

"История мне с детства нравилась. Это интересный предмет. Но, с одной стороны, учителем истории работать – мало знать, нужно еще уметь донести до детей, заинтересовать их. В целом, в принципе, получается. Конечно, бывают когда-то трудности. Ну, как говорится, а где они не бывают? На любой работе". Михаил Крикунов, учитель истории

В селе работать умеют. Не всегда любят и не все – есть такой грех. Но люди, в целом, талантливые. Доказано. Проверено. Отучился Михаил на химика и на завод устроился, но мир формул и точных наук не по нраву пришелся. А может, и пример академика-земляка судьбу повернул круто. Экспедиции, открытия увлекли. Снова сел за учебники Михаил. И стал учителем истории.

"Да, патриоты. Немножко нужно владеть и язык нужно учить. И хотя бы немного на домбре играть. Это лишним не будет. Только плюс, я считаю". Михаил Крикунов

Для человека несведущего исторические артефакты – просто экспонаты на полках. Для специалиста же – это увлекательные собеседники, которые рассказывают о прошлом, помогают до истины достучаться.

Например, археологи выяснили, что в древние времена в Казахстане, только вдумайтесь, было получено 100 тыс. тонн меди. Без заводов и технологий, как сейчас. Трудягами простыми добыто, переработано и пущено в дело.

На трудягах и сейчас жизнь держится, колесо истории вертится. И в прошлом технарь, а ныне пенсионер-поэт Захар Ильин, кстати, дед историка Михаила, против того, чтобы забивать голову всяким заслуженным отдыхом. Дед Захар родной край любит. И свое село ни на какое другое не променяет. Пусть небольшое, пусть перспективы зыбкие. Не в этом соль земли, а в людях.

"Я было поехал где-то в 90-х годах туда, где я вырос, где работал, где учился. На Сталинской ТЭЦ, это в Старо-Кузнецке. Я неделю пробыл там, за неделю ни с кем не поздоровался. Нет, говорю, здесь мне надо по новой жизнь начинать. А уже поздно. Пойду туда, где все свои. А здесь мне все свои". Захар Ильин, пенсионер-поэт

Может потому капризная Муза не прошла мимо этого человека, а дала ему – человеку рабочих специальностей – талант говорить стихами на темы разные.

"А кто их знает, они сами получаются. Стихи не делаются, стихи даже не сочиняются, стихи рождаются!" Захар Ильин

И сборники дед Захар выпускает поэтические. Творческое, так сказать, наследие, пусть даже на районном уровне – но это уже свой след в истории. Не каждый этим похвастать может. А пишет сельский лирик о том, что видит, чувствует, переживает. Часто ли горожане волнуются по поводу засухи? А село живёт такими думами постоянно.

"Движет туча наковальней, бурей в землю оперлась, ливнем свежим пролилась. Водные струи дикой стихии, сплелись с колосками в едином порыве". Захар Ильин

Зреют семена. Вырастают дети. Выбирают профессию и уходят во взрослую жизнь. История циклична, временами повторяется. Это тоже доказывают ученые. Но то, что она творится здесь и сейчас – знают простые люди. Собственно, они это и делают.



