Что известно о реконструкции Кирово-Чижинского канала

Объект реконструкции – Кирово-Чижинский канал – в целом захватывает территории пяти районов (Байтерек, Акжаикский, Жангалинский, Таскалинский и Казталовский) Западно-Казахстанской области и расположен в юго-западной части области в 190 км от областного центра.

Необходимость реконструкции канала вызвана острой безводностью рассматриваемой территории по всей трассе Кирово-Чижинского канала длиной 180 км до реки Большой Узень, где поверхностный сток отличается большой неравномерностью по годам, а грунтовые воды, как правило, сильно минерализованы.

Наряду с такими неблагоприятными факторами здесь имеются обширные пастбищные и сенокосные угодья, которые даже в особо засушливые годы обладают значительно большей кормоемкостью, чем большинство пастбищных угодий в других административных районах Западно-Казахстанской области.





Фото: РГП "Казводхоз"



Сложившиеся природные условия определили здесь животноводческое направление сельского хозяйства, дальнейшее развитие которого не представляется возможным без проведения мероприятий по обводнению пастбищ – как необходимого для дальнейшей организации устойчивого производства мяса, молока, шерсти и т.д.

В результате цикла маловодности рек резко сократилась подача паводкового стока, из-за чего остро встал вопрос об альтернативном водоисточнике для этих районов. Гарантированным источником водозабора по территории Западно-Казахстанской области на сегодняшний день является река Урал.

Для подачи воды в реку Большой Узень из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в 2011 году начата реализация проекта "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области".

"Вышеназванный проект условно был разделен на четыре этапа, на сегодня первый-третий этапы реализованы, начата реализация четвертого этапа. Реализация первого-третьего этапов реконструкции канала обеспечила дополнительное обводнение естественных пастбищ на площади 130,0 тыс. га и создала условия для хозяйственного водоснабжения расположенных вдоль его трассы поселков с населением около 15 тыс. человек".

Реализация всех четырех этапов реконструкции позволит ежегодно производить переброску воды из реки Урал в реку Большой Узень в объеме 25÷50 млн куб. м.

Четвертым этапом реконструкции предусматривается забор воды из реки Урал с помощью плавучей насосной станции для гарантированного водообеспечения населения пяти районов – на санитарно-экологические цели и для сельхозтоваропроизводителей.





Фото: РГП "Казводхоз"



На сегодня полностью завершены строительно-монтажные работы по созданию всей инфраструктуры для установки плавучей насосной станции.





Фото: РГП "Казводхоз"



Строительство плавучей насосной станции ведет ТОО "Уральская судостроительная судоремонтная судоходная компания".





Фото: РГП "Казводхоз"



На сегодня объем выполненных работ составляет 90%. Срок сдачи четвертого этапа реконструкции в эксплуатацию – апрель 2023 года.

