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Рассмотрение меры пресечения в отношении Козачкова пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение меры пресечения в отношении Козачкова пройдет в закрытом режиме Фото: Zakon.kz
20 декабря рассмотрение меры пресечения в отношении известного журналиста Михаила Козачкова пройдет в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, рассмотрение ходатайства о санкционировании меры пресечения в отношении Михаила Козачкова пройдет в закрытом судебном заседании, поскольку он подозревается также в незаконном собирании, распространении, разглашении государственных секретов.(статья 185 УК).

О результатах рассмотрения ходатайства органов следствия, будет сообщено дополнительно. Алматинский городской суд

Известный казахстанский журналист Михаил Козачков был задержан 18 декабря. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, он подозревается в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. В этот же день в квартире журналиста был проведен обыск. Позднее адвокат Козачкова рассказал о водворении журналиста в ИВС на 48 часов.

В этот же день Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" выразил готовность помочь задержанному Михаилу Козачкову, а Союз журналистов Казахстана призвал соблюдать законы страны в деле известного журналиста.

19 декабря в Республиканской коллегии адвокатов заявили, что адвокаты не являются фигурантами дела Михаила Козачкова.

20 декабря в Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили, что обыск в квартире Михаила Козачкова проводился в соответствии с требованиями ст. 254 УПК РК "Порядок производства обыска и выемки". В ведомстве заверили, что обоснованность и необходимость проведения обыска "проверялась следственным судом и по результатам выдана санкция".

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