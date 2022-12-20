Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 21 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с глубокой ложбиной средиземноморского циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, метель.

Также ожидается усиление ветра, туман.

В Астане – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -7...-9°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем +2...+4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер западный, северо-западный, 8-13 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1°С.